Кличко открыл обновленную амбулаторию для детей "Пространство заботы". Фото

Мария Шевчук
Кличко открыл обновленную амбулаторию для детей 'Пространство заботы'. Фото
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом Германии в Украине Гайко Томсом и главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфейв в одном из Центров первичной медико-санитарной помощи открыл обновленную амбулаторию – "Пространство заботы", где дети в комфортных условиях будут получать качественную и современную помощь.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в одном из Центров первичной медико-санитарной помощи открыли обновленную амбулаторию – "Пространство заботы", где дети в комфортных условиях будут получать качественную и современную помощь. Даже после массированной вражеской атаки прошлой ночью решили не переносить открытие этого пространства на другой день. Потому что здоровье детей – это приоритет для столичной власти. Инвестиции в детей – главные инвестиции в будущее Киева и Украины, – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что этот Центр – один из первых медучреждений первичного звена в городе, который в 2023 году начал участие в проекте "Забота с рождения дома". Только эта амбулатория оказывает медицинскую помощь более 12 500 детей в возрасте до 18 лет. Всего в заведении зарегистрированы почти 80 000 деклараций.

"Раннее развитие и своевременная диагностика – фундамент, на котором строится дальнейшая жизнь человека. Если помочь ребенку в самом начале, то можно предупредить немало проблем со здоровьем в будущем", – написал глава столицы.

Мэр также сообщил, что в Киеве успешно действуют и город финансирует программы здоровья матери и ребенка. Столица обновляет роддома, детские больницы, закупает современное оборудование.

"Создание "Пространства заботы" стало возможным благодаря надежным партнерам. Спасибо представителям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Правительства Германии за эту важную поддержку. Они помогают нам внедрять лучшие мировые стандарты медицины и социальной защиты даже в условиях войны. И отдельное спасибо нашим медикам, которые в условиях постоянных атак продолжают работать и непрерывно обеспечивать своевременную медицинскую помощь всем пострадавшим жителям Киева", – написал Виталий Кличко.

