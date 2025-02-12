Кличко от громады Киева передал бойцам на фронт более 700 дронов и другое оборудование

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам на фронт от громады столицы около 600 БпЛА. Кроме того, как благотворительную помощь военным отправили более 100 дронов, 10 систем РЭБ, 3 Starlink, 2 передвижные автомастерские и другое снаряжение.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня от громады столицы передал бойцам на фронт очередную партию помощи. Еще почти 600 БпЛА. В частности, военным 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева отправили на передовую 350 Mavic 3Е и 50 Mavic 3Т. Бойцам 112-й отдельной бригады ТрО столицы – 150 Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т", – сообщил мэр Киева.

Кроме того, на фронт отправили благотворительную помощь, в которую вошли еще 100 дронов, системы РЭБ, Starlink и другое оборудование и обмундирование.

"В качестве благотворительной помощи отправили бойцам 63-й бригады ВСУ, 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева (206-й батальон) и 12-й бригады НГУ "Азов" 100 FPV-дронов, 5 Mavic 3Т, 10 систем РЭБ, 3 Starlink, 2 передвижные автомастерские, каски, тактические очки и лекарства. Киев продолжает помогать нашим Защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", – отметил Виталий Кличко.

Он напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева" для поддержки военных.