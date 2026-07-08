Кличко осмотрел новый сквер рядом с КПИ им. Сикорского. Фото

В Киеве открыли новый сквер на месте убранных МАФов в Политехническом переулке возле станции метро "Политехнический институт".

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своём Telegram.

"Там демонтировали 21 незаконно установленный киоск и освободили 408 кв. м территории", – отметил Кличко.

Он добавил, что новая зеленая зона расположена рядом с Киевским политехническим институтом им. Сикорского.

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"Этой территорией пользуются студенты, преподаватели, сотрудники университета, а также жители прилегающих кварталов и пассажиры метро. Именно поэтому благоустройство территории имело важное значение", – рассказал мэр Киева.

Кличко отметил, что столичные власти продолжают убирать МАФы с улиц города.

"В частности, возле входов и выходов из станций метрополитена. Это системная работа города, ведь подземные станции метро служат укрытиями во время воздушных тревог. И важно, чтобы пути к ним были свободными и безопасными", – сообщил глава столицы.