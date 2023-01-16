Кличко обсудит последствия войны в Украине для мира на экономическом форуме в Давосе

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 16 по 20 января.

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Основными темами встречи, которая соберет более 2700 участников из 130 стран мира, станут последствия войны в Украине и последствия пандемии коронавируса в мире, энергетический и продовольственный кризис, преодоление нынешней высокой инфляции, низкого роста и долговой экономики, использование новейших технологий, решение проблемы социальной уязвимости, а также – преодоления возникших перед миром геополитических рисков.

Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в открытии Форума и в стратегической сессии "Восстановление Украины". Встретятся с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, европейскими политиками и представителями крупного мирового бизнеса, готовыми помогать Киеву и Украине в восстановлении и модернизации.

Также мэр Киева примет участие в неформальной встрече лидеров мировой экономики "Подготовка к новой геополитической эре", где, в частности, обсудят восстановление мира и порядка, необходимую помощь Украине.

Выступит Кличко и на мероприятии, традиционно организованном американским изданием The Washington Post, который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и представителей мирового бизнеса.

Также братья Кличко примут участие в украинском завтраке в Давосе.

Ожидается, что участие в Всемирном экономическом форуме в Давосе примет рекордное количество глав государств и правительств. А также – представителей гражданского общества и крупного бизнеса.