Кличко обсудил с делегацией ЕБРР дальнейшее сотрудничество банка и Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией ЕБРР во главе с президентом банка Одиль Рено-Бассо. Европейский банк реконструкции и развития – старый и надежный партнер Киева. В настоящее время в сотрудничестве с ЕБРР столица реализует несколько важных проектов.

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Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Так в 2019 году Киев присоединился к Программе ЕБРР "Зеленые города". В рамках этой программы город воплощает проекты на общую сумму 320 млн евро. В частности – проект "Модернизация городского транспорта г. Киева II". Каким 180 млн евро предусмотрено на обновление подвижного состава общественного транспорта, из них на вагоны метро – 50 млн евро, на трамвае – 60 млн евро, и на комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" – 10 млн евро, на капитальный ремонт автопроездов моста Метро – 60 млн евро. Бенефициары проекта – КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпасстранс" и УК "Киевавтодор", – написал мэр Киева.

Кличко также добавил, что при поддержке ЕБРР столичные власти реализуют проект "Модернизация системы централизованного теплоснабжения г. Киева" – на сумму 140 млн евро. В частности, речь идет о модернизации оборудования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, реконструкции 8 больших котельных; капитальный ремонт тепловых сетей; закрытие 45 малых неэффективных котельных с переподключением потребителей; создание системы дистанционного сбора и анализа информации.

В настоящее время проект приостановлен из-за войны в Украине. – По согласованию с ЕБРР временно приостановлены начатые тендерные процедуры.

"По результатам Инвестиционного форума Киева, который проходил в Брюсселе в конце 2022 года, украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро. Оно направлено на широкий спектр проектов поддержки энергетической безопасности Киева, предоставление экстренной помощи ликвидности для муниципальных активов, компенсации потерь импорта и другое. Даже в это сложное время для Украины, ЕБРР всячески пытается помочь Киеву. И мы за это очень благодарны", – отметил Виталий Кличко.