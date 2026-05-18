Кличко о смерти Кубива: был очень порядочным и мудрым человеком

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на новость о смерти Степан Кубива. Он охарактеризовал политика, как мудрого и порядочного человека.

"Степан Иванович был очень порядочным и мудрым человеком. У нас были теплые отношения, хотя в последнее время и виделись, к сожалению, нечасто..." – написал мэр.

Он напомнил, что Кубив был комендантом дома Профсоюзов во время Революции Достоинства, а также первым вице-премьером и министром экономики, главой НБУ.

"Государственник, который сердцем болел за Украину", – отметил Кличко.

Глава столицы выразил соболезнования семье, близким, друзьям и соратникам Кубива.