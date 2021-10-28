Киев официально отнесли к 'красной' зоне: названа дата усиления запретов

С 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории города Киева. Ограничения этой карантинной зоны в столичных учреждениях не будут действовать, если 100% их работников и посетителей вакцинированы.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Украины Олег Немчинов. Он напомнил о ряде ограничений, которые предусматривает этот уровень карантинных ограничений.

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"В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.", – написал министр.

Также Немчинов напомнил, что вакцинация является единственным способ остановить пандемию.

О переходе Киева в "красную" зону сообщил и мэр Виталий Кличко. Он подчеркнул, что 1 ноября детсады продолжат работу в обычном режиме при условии вакцинации 100% персонала учреждений. А вот школы Киева переведут на дистанционное обучение – в онлайн-формате должны будут учиться ученики с 1 по 11 класс.

Отметим, также с 30 октября в "красную" карантинную зону войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Также с 21 октября жители областей этой зоны не могут совершать межрегональные поездки в автобусах, поездах и самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Хотя украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

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