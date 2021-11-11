Кличко о карантине в Киеве: ограничения будут ослаблять в случае снижения динамики заболеваемости COVID-19

Как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные карантинные ограничения. Однако сегодня об этом говорили рано.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТРК "Киев". По словам главы города, число больных в последние дни в столице растет.

"Заполненность коек в медучреждениях города – более 70 процентов. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул: столичные власти делают все возможное, чтобы не допустить этого – больницы обеспечены кислородом, медикаментами, средствами защиты, медикам выплачивают надбавки.

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Он также отметил, что сегодня в Киеве работают 143 пункта вакцинации. Но после введения строгих ограничений к ним начались очереди.

"Мы уже долгое время призываем людей идти вакцинироваться. С весны этого года, когда открыли первые пункты. Убеждали в эфирах, в интервью, запустили социальную рекламу. Но только теперь, когда ввели строгие ограничения, и когда люди увидели насколько стремительно распространяется болезнь, они массово пошли вакцинироваться", – сказал Кличко.

Политик также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления учебного процесса в столичных школах. По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также – их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это – увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учениками. Вот один класс, например, – это 25-30 учеников. А они еще общаются и с учениками других классов. А затем дома – с родителями, близкими родственниками. Это большой круг риска заражения получается. Поэтому мы принимаем решение согласно рекомендациям медиков", – отметил мэр столицы.

По его словам, на сегодняшний день главное – разорвать цепь заболеваемости.

"Поэтому я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение. Чтобы сохранить их здоровье и здоровье и жизнь их близких. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы", – подчеркнул Виталий Кличко .