Кличко наградил наградами матерей и дружин погибших защитников Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня матери в столичной мэрии наградил наградами Киевского городского головы матерей и дружин погибших Героев-защитников Украины, военнослужащую и женщин-волонтерок.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"В воскресенье, 14 мая в Украине будут отмечать День матери. Сегодня я хочу поздравить всех украинских матерей с их предстоящим праздником. Уважаемые женщины, знаю, что нет слов, которые могли бы успокоить ваши сердца и снизить боль потери. Но хочу, чтобы вы знали: мы уважаем и ценим ваше мужество и силу духа. Ваши сыновья и мужчины – настоящие Герои, отдавшие свою жизнь за нашу страну, за ее свободу и независимость", – сказал Кличко.

Он поблагодарил женщин, что они продолжают дело своих мужей и сыновей, ежедневно приближая Победу Украины. И отметил, что матери и жены погибших Героев, а также многие неравнодушные женщины организуют благотворительные мероприятия, собирают средства на нужды ВСУ, покупают тепловизоры, квадрокоптеры, автомобили, автобусы для эвакуации. Готовят и обеспечивают едой военнослужащих, держат культурный, образовательный и информационный фронт. А также производят окопные свечи, плетут маскировочные сетки, сдают кровь, ездят на передовую, помогают людям с прифронтовых и деоккупированных территорий.

Виталий Кличко вручил матерям и женам погибших Героев, военнослужащим, а также женщинам-волонтеркам, мужчины которых защищают Украину, 29 знаков отличия Киевского городского головы.