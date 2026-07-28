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Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена. Фото

Мария Шевчук
Кияни
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Встреча с киевскими военнослужащими, освобожденными из российского плена
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Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 июля, в мэрии столицы встретился с киевскими военными, освобожденными из российского плена, и вручил им награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство".

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram. Он отметил, что каждая такая встреча с защитниками – это возможность "узнать, в какой поддержке и помощи они нуждаются после возвращения домой".

Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена
Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена

"За время полномасштабной войны из плена вернулись 426 защитников и защитниц Украины, проживающих в Киеве. Город старается обеспечить им комплексное сопровождение после их возвращения", – написал Кличко.

Кличко наградил киевских военнослужащих, освобожденных из российского плена
Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена

Он отметил, что в столице действует "Городская целевая программа "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины", которая дает право каждому, кто вернулся домой из плена, получить разовую денежную помощь в размере 45 000 грн.

Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена
Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена

"Также особое внимание уделяем их семьям, которые пережили сложный период ожидания. На базе Киевского Милитари Хаба для освобожденных из плена защитников и их семей действует комплексная система поддержки. Здесь им помогают пройти непростой путь адаптации к мирной жизни: восстановить документы, получить психологическую и юридическую помощь, лечение и физическую реабилитацию, социальное сопровождение, материальную поддержку, содействие в трудоустройстве и другие необходимые услуги", – сообщил Кличко.

УкраинаКиеввоеннопленныенаградавоенныеВиталий Кличко
Редакционная политика