Кличко наградил киевских военных, освобожденных из российского плена. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 июля, в мэрии столицы встретился с киевскими военными, освобожденными из российского плена, и вручил им награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство".

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram. Он отметил, что каждая такая встреча с защитниками – это возможность "узнать, в какой поддержке и помощи они нуждаются после возвращения домой".

"За время полномасштабной войны из плена вернулись 426 защитников и защитниц Украины, проживающих в Киеве. Город старается обеспечить им комплексное сопровождение после их возвращения", – написал Кличко.

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Он отметил, что в столице действует "Городская целевая программа "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины", которая дает право каждому, кто вернулся домой из плена, получить разовую денежную помощь в размере 45 000 грн.

"Также особое внимание уделяем их семьям, которые пережили сложный период ожидания. На базе Киевского Милитари Хаба для освобожденных из плена защитников и их семей действует комплексная система поддержки. Здесь им помогают пройти непростой путь адаптации к мирной жизни: восстановить документы, получить психологическую и юридическую помощь, лечение и физическую реабилитацию, социальное сопровождение, материальную поддержку, содействие в трудоустройстве и другие необходимые услуги", – сообщил Кличко.