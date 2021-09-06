Кличко наградил киевлян-призеров Олимпийских игр в Токио

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с киевлянами-призерами Игр ХХХII Олимпиады в Токио и наградил спортсменов и их тренеров. Пятеро спортсменов-киевлян, которые завоевали с 3 по 6 места, и 7 тренеров, получили денежное вознаграждение, а двое бронзовых призеров – также и отличие Киевского городского главы "Знак Почета".

Об этом сообщили в пресс-службе мэра. Встреча состоялась в понедельник, 6 сентября, в столичной мэрии. Кличко отметил, что киевляне болели за спортсменов, вместе со всей Украиной.

"Олимпийский игры – это, пожалуй, главные спортивные соревнования. И стать чемпионом Олимпиады – мечта каждого спортсмена. Киевляне, вместе со всей Украиной, болели за вас, держали кулаки и верили в ваш успех. Каждая олимпийская награда – это свидетельство вашего таланта, работоспособности и воли к победе", – сказал мэр.

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"Мы наблюдали за искусным выступлением Игоря Рейзлина, который завоевал первую в истории независимой Украины олимпийскую медаль в индивидуальной мужской шпаге. Мы все вместе аплодировали Дарье Билодид, которая на последней минуте поединка пошла в наступление и победила, завоевав бронзовую награду Олимпиады. Да, все волнения уже в воспоминаниях, но каждый раз, когда сине-желтый флаг поднимался над олимпийскими аренами Токио, мы чувствовали гордость за вас и за Украину", – добавил мэр Киева.

Кличко поблагодарил спортсменов за новую страницу в истории олимпийского движения, в которую навсегда вписаны их имена. И отметил, что олимпийцы еще раз продемонстрировали, что, несмотря на трудности, киевляне и украинцы – всегда среди лучших.

Мэр также отметил блестящее выступление и украинских паралимпийцев. И отметил, что и киевляне-паралимпийцы получат от городских властей денежное вознаграждение.

"Еще раз спасибо за вашу преданность спорту и силу воли! Желаю вам мира, здоровья и оптимизма, всегда блестящей формы и новых ярких побед!" – обратился к спортсменам Виталий Кличко.

"19 медалей – это действительно хорошее выступление наших олимпийцев. Мы гордимся их достижениями. Очень важно достойно оценивать труд спортсменов. И я хотел бы поблагодарить Виталия Кличко за сегодняшнюю встречу и за высокую оценку заслуг наших спортсменов", – сказал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который также принял участие во встрече.

"На самом деле сегодняшние награды – это сильная мотивация не только для нас, но и для будущих поколений спортсменов. Мы со своей стороны будем продолжать делать все возможное, чтобы на следующих Олимпийских играх победно поднимался украинский флаг и звучал украинский гимн", – сказал бронзовый призер по фехтованию Игорь Рейзлин.

Всего в составе украинской сборной было 38 киевлян-олимпийцев. Наградили 5 олимпийских призеров: Игоря Рейзлина (фехтование), Дарью Билодид (дзюдо), Ирину Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Якова Хаммо (дзюдо), Любовь Басову (велоспорт-трек).

Так, за третье место на Олимпиаде спортсмены получили от города 500 тыс. грн, за четвертое – 400 тыс. грн, пятое – 300 тыс. грн, за шестое место – 200 тыс. грн.

Тренеры олимпийцев получили от 75 до 325 тыс. грн денежного вознаграждения.

Всего городские власти на материальну поддержку олимпийцев и их тренеров выделили 3 млн 150 тыс. грн.