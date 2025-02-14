Кличко на Мюнхенской конференции исключил какие-либо договоренности без учета интересов Украины

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в дискуссии на Трансатлантическом форуме по укреплению НАТО, который состоялся на Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"На Мюнхенской конференции по безопасности одна из главных тем – возможности завершения войны в Украине. Участвовал в дискуссии Трансатлантического форума по укреплению НАТО. Он отметил, что любые договоренности без учета интересов Украины – не вариант! Украина нуждается в таких гарантиях безопасности, чтобы Путин даже не думал двигаться на нашу землю и пойти дальше на страны Евросоюза, – подчеркнул мэр столицы Украины.

По его словам, сегодня очень критический момент, и Украина должна выйти на переговоры с сильными позициями и реальными гарантиями.

"Мы слышим, что перспективы вступления Украины в НАТО в последнее время, мягко говоря, не улучшились. Но я убежден, что единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Это усилит и оборонные возможности альянса", – подчеркнул Виталий Кличко.

В ходе 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, мэр Киева, в частности, встретится с руководителем ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, вице-президентом Бундестага Катрин Геринг-Экардт и группой ведущих депутатов Латвий Бунд. Но с мэрами Мюнхена – Дитером Райтером и Варшавы – Рафалом Тшасковским.

"Также запланированы переговоры с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном и другими европейскими политиками", – сообщил Кличко.