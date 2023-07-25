Кличко инициировал создание совета городских и поселковых председателей с Генштабом и Минобороны для помощи защитникам Украины

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко инициирует создание на платформе АГУ Координационного совета городских и поселковых председателей с Генштабом и Минобороны ради эффективной помощи громад украинским защитникам.

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Об этом он заявил в начале внеочередной сессии Киевсовета.

"Относительно помощи армии хочу выступить со следующей инициативой. Во-первых: парламент должен законодательно урегулировать вопросы финансирования городами потребностей военных. Чтобы мы могли выделять средства подразделениям, которые зарегистрированы не только в нашей громаде. А также – мы должны понимать реальные потребности, что именно нужно закупать (а не в целом – дроны. Какие именно, кому именно, в каком количестве?). К тому же дроны не панацея. Нашим защитникам нужно еще многое, начиная с средств антидроновой защиты, например", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра столицы, чтобы это была системная работа, он предлагает создать Координационный совет вместе с Генштабом, Министерством обороны, знающими нужды и чего где не хватает.

"Создать Координационный совет на платформе Ассоциации городов, которая объединяет громады. Чтобы усилия местного самоуправления были скоординированными и максимально эффективными. Общественный контроль за этим может осуществлять общественный совет, созданный недавно при Министерстве обороны. Чтобы процесс был открытым и понятным обществу", – подчеркнул Кличко.