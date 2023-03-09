Кличко: более половины котельных Киева переключили на альтернативные источники энергии

Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки и обесточивания котельных "Киевтеплоэнерго" применяет экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных столицы переключили на альтернативные источники электроснабжения.

Видео дня

Передвижные котельные были подключены в некоторых больницах города. В частности, в Александровской клинической больнице. Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"Утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов. Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВТ. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо," – написал Виталий Кличко и обнародовал кадры, как подсоединяли мобильные котельные в медучреждении.

По словам мэра столицы, такая модульная котельная способна непрерывно поставлять тепло в течение недели в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения. Котельное на колесах можно эксплуатировать даже при температуре минус 30 градусов. Температуру теплоносителя можно регулировать в зависимости от погоды. Их дозаправка производится автоматически.

Также Кличко сообщил, что электроснабжение потребителям Киева возобновлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток.