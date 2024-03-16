Киеву вернули часть Национального парка. Теперь осталось снести незаконный ресторан на заповедных землях НПП 'Голосеевский'

Киевские власти отстояли три тысячи гектаров Беличанского леса, который является частью Национального парка "Голосеевский". Об этом сообщил на своей страничке в Facebook мэр Виталий Кличко.

По словам мэра, Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общественности Киева возвращено три тысячи га Беличанского леса.

Юристы Департамента земельных ресурсов КГГА обеспечили защиту прав общественности Киева и сумели добиться отмены в судах решения Бучанской районной рады. Этим решением предусматривалось неправомерное увеличение Коцюбинского за счет территории столицы, а именно Беличанского леса, который является частью Национального парка "Голосеевский".

Еще в 2021 году Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет этого леса. Бучанская районная рада собиралась забрать лес, чтобы передать его под застройку.

Кстати, хотим обратить внимание мэра Кличко, Департамента земельных ресурсов КГГА на то, что совсем недалеко от этого леса, буквально через дорогу, на территории того же парка по адресу ул. Бударина (теперь Украинского Возрождения), 2/1 уже много лет работает незаконно построенный ресторан с альтанками и парковками.

За его строительством стоит семья бывшего начальника Святошинской районной милиции Анатолия Миколайца. Уже год в Киево-Святошинском суде Киева слушается дело о захвате заповедных земель Национального парка.

Иск подала Святошинская окружная прокуратура столицы, которая требует снести незаконные постройки. Ответчиками там являются сын Анатолия Миколайца – Дмитрий Миколаец и ООО "Затишок і Ко", владельцем которой до недавнего времени был Миколаец-старший.