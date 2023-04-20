Киевсовет намерен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ, – Кличко

Сегодня, 20 апреля 2023 года Киевсовет должен рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды земли с посольством страны-агрессора – России. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета.

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"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", – подчеркнул Кличко.

Также на сегодняшнем заседании депутаты планируют расторгнуть и договоры аренды земли на Владимирском спуске – чтобы сделать невозможным строительство на нем и не допустить искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии – наследия ЮНЕСКО.

Мэр столицы подчеркнул, что Киев начинает процедуру создания Мемориала защитников Украины.

"Сегодня Киев даст старт разработке документации по созданию национального военного кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев", – подчеркнул Кличко.

Ранее в горсовете поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне.

"8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отведем их и, фактически, приступим к процедуре организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Следовательно, общая площадь национального мемориального кладбища защитников достигнет почти 100 гектаров", – сообщил Виталий Кличко.