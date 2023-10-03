Киевсовет поддержал инициативу 'Евросолидарности' о недопущении изъятия части НДФЛ из местных бюджетов

На пленарном заседании Киевсовета депутаты обратились к Президенту и парламенту о недопущении изъятия средств местных бюджетов. Инициировала решение фракция "Европейская солидарность" в Киевсовете.

Местные громады во время войны несут основное бремя жизнеобеспечения городов и сел. Кроме того, бюджетная децентрализация, проведенная в 2014-2015 гг., стала одной из наиболее успешных украинских реформ. Об этом сказал глава фракции Владимира Прокопов.

"Местные громады получили не только полномочия, но и возможности создания достойных условий для жизни украинцев. Децентрализация по праву считается основой украинской устойчивости", – сказал Прокопов.

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"Мы стоим в этой войне благодаря нашему народу. Нашей силе, которая удивляет весь мир. Гражданскому обществу, институтам, которые мы смогли построить, и реформам, которые успели сделать. И реформа децентрализации была такой, которую наши европейские партнеры продвигали в нашей стране мощно и настойчиво. Потому что для демократического общества это не просто важно. Это самое важное", – подчеркнула депутат фракции "Европейская солидарность" Людмила Ковалевская.

По ее словам, откат назад к централизации власти и сосредоточение финансовых ресурсов в руках одного человека – это путь назад, в прошлое. Это плевок в лицо всем борцам за свободу и волю Украины. Это путь поражения. И мы его не примем и не допустим. Следует отметить, что ориентировочные потери местных бюджетов к концу 2023 года, в случае принятия этой нормы, составят около 25 млрд грн. В 2024 году – более 100 млрд грн.

Ранее обращения с призывом не изымать НДФЛ из бюджетов громад, инициированные депутатами "Европейской солидарности", приняли Закарпатский, Полтавский и Хмельницкий облсоветы, Луцкий, Полтавский, Одесский, Хмельницкий, Львовский, Черкасский и Черновицкий городские советы и десятки местных советов со всей Украины.

Петр Порошенко и фракция "Европейской солидарности" инициировали альтернативный законопроект, предусматривающий сохранение НДФЛ в громадах с условием, что эти средства будут использоваться для обеспечения местных бригад и их потребностей на передовой, а также на меры безопасности в самих громадах.