Киевсовет планирует направить еще более 9 млрд грн на подготовку к следующей зиме: Кличко анонсировал решение

В четверг, 14 мая, Киевсовет должен принять решение о направлении еще более 9 млрд грн на подготовку к следующей зиме и мероприятия плана энергоустойчивости столицы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Из них из бюджета города выделят 1 млрд 250 млн грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. На закупку тепло-технического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения", – отметил Кличко.

Мэр отметил, что по всем направления плана активно продолжаются работы и уже есть построенные объекты. Речь идет о восстановлении энергообъектов, поврежденных вражескими обстрелами, установление инженерной защиты, а также развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения и водоотведения и увеличение резервных источников теплоснабжения.

"Киев реализует масштабные проекты по повышению энергетической автономности жилого фонда. Почти две тысячи жилых домов уже стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования. Наш главный приоритет – обеспечить ресурс, чтобы выполнить критически важные задачи по энергоустойчивости столицы", – напомнил Кличко.