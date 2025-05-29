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Киевсовет не смог провести заседание из-за отсутствия кворума: Кличко объяснил причину

Мария Шевчук
Кияни
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Киевсовет не смог провести заседание из-за отсутствия кворума: Кличко объяснил причину

Работу Киевсовета пытаются заблокировать, делая его недееспособным. Такое давление на систему управления столицей во время войны выглядит цинично.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя ситуацию с отсутствием кворума на заседании Киевсовета.

"Сегодня (29 мая. – Ред.) заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. А мы должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения. В частности, внести изменения в программу экономического и социального развития и бюджет столицы. Они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году. Финансирования обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В том числе и метро на Виноградарь", – сказал Кличко.

Также на повестке дня были вопросы о выделении средств на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта и на капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования.

Он отметил, что неспособность Киевсовета провести заседание – это следствие усиления давления на городскую власть и местное самоуправление. В частности, по словам Кличко, "продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета – чтобы он не собирался и был недееспособным".

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски), других запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграм-каналах и в СМИ", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что такие действия во время войны в стране особенно циничны в такой критический для будущего Украины момент, когда все "должны работать сообща и направлять все силы на одну цель – сохранить украинское государство".