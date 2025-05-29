Киевсовет не смог провести заседание из-за отсутствия кворума: Кличко объяснил причину

Работу Киевсовета пытаются заблокировать, делая его недееспособным. Такое давление на систему управления столицей во время войны выглядит цинично.

Видео дня

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя ситуацию с отсутствием кворума на заседании Киевсовета.

"Сегодня (29 мая. – Ред.) заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. А мы должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения. В частности, внести изменения в программу экономического и социального развития и бюджет столицы. Они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году. Финансирования обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В том числе и метро на Виноградарь", – сказал Кличко.

Также на повестке дня были вопросы о выделении средств на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта и на капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования.

Он отметил, что неспособность Киевсовета провести заседание – это следствие усиления давления на городскую власть и местное самоуправление. В частности, по словам Кличко, "продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета – чтобы он не собирался и был недееспособным".

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски), других запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграм-каналах и в СМИ", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что такие действия во время войны в стране особенно циничны в такой критический для будущего Украины момент, когда все "должны работать сообща и направлять все силы на одну цель – сохранить украинское государство".