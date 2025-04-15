Киевсовет начал работу с минуты молчания по погибшим в результате удара России по Сумам. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко и депутаты Киевсовета в начале пленарного заседания 15 апреля почтили минутой молчания память мирных украинцев, погибших в результате удара России по Сумам в воскресенье, 13 апреля.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"35 человек погибли, среди которых – дети. И более 100 – ранены. Варвары не останавливаются. Агрессор системно бьет Харьков, Одессу, Херсон, Запорожье, другие города. Каждый день. Под постоянными атаками и сердце Украины – Киев", – сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что в войне сейчас наступил очень критический момент, требующий консолидации Украины.

"И сегодня, как никогда важна наша сплоченность и единение. Совместные усилия, работа ради главной цели – сохранить государство, сохранить наш народ. Только так мы сможем выстоять!" – подчеркнул Виталий Кличко.