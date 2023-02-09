Киевсовет дерусифицировал еще 31 улицу столицы, – Кличко

В столице Украины идет процесс дерусификации. Депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 9 февраля, переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

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В частности, переименовали проспект Победы. Ему вернули историческое название – проспект Берестейский. А площадь Победы теперь будет называться Галицкой. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил после заседания Киевского городского совета.

"В Киеве продолжается процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой россия пытается уничтожить Украину и украинцев. Мы должны убрать и забыть старые советские и российские названия навсегда "А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной российско-украинской войны, - отметил мэр столицы. - Нашу культуру и нашу историю россии не удастся украсть и уничтожить. Киевляне уже гордятся новым названием бульвара Дружбы Народов, который теперь имеет им основателя украинской армии Николая Михновского, а также новым названием улицы Московской, которая стала улицей Князей Острожских", - подчеркнул Виталий Кличко.

Так, в частности сегодня переименовали проспект Победы. Ему вернули историческое название – проспект Берестейский. А площадь Победы в Шевченковском районе теперь называется Галицкой (ей также вернули историческое название). Переулок Мичурина в Печерском районе переименовали в переулок Болсуновский, Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе на Берестейское шоссе. Улица Петровская в Шевченковском районе – на улицу Вознесенский Яр.

В столице уже переименовано 268 городских объектов. Так, в декабре Киевсовет дерусифицировал 32 городских объекта, названия которых связаны с РФ и советским прошлым. В ноябре – 12 улиц столицы. В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты приняли новые названия 95 киевских улиц, площадей и переулков.

На следующем пленарном заседании по результатам электронного голосования киевлян переименуют еще ряд столичных улиц и скверов. В частности – именами погибших героев Украины, заплативших самую высокую цену за свободное будущее Украины. Также на следующем заседании планируется переименовать одну из улиц, которую жители Киева предлагают назвать именем великого друга Украины — Вахтанга Кикабидзе.

Вместе с тем, получив законные основания – решение Министерства культуры – вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А сегодня проходят работы по демонтажу памятника советскому военачальнику Ватутину. Ожидает столица и решения Минкульта, которое, наконец, позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков Щорса, на чем давно настаивают киевляне.