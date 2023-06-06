Киевсовет будет просить президента дать Героя Украины командиру воздушного командования 'Центр' Анатолию Кривоножко, – Кличко

Виталий Кличко на следующем заседании Киевсовета будет инициировать обращение депутатов к Верховному главнокомандующему ВСУ – президенту Украины о присвоении звания Героя Украины командиру воздушного командования "Центр", генерал-лейтенанту ВСУ Анатолию Кривоножко.

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Об этом мэр Киева заявил в интервью телеканалу "Киев".

Глава столицы отметил, что героизмом и профессиональной работой сил ПВО, отражающих массированные воздушные атаки врага на столицу и регион, восхищаются и благодарны все жители Киева и области.

"Благодарю наши силы ПВО за филигранную работу, за то, что защищают столицу – сердце Украины, ее жителей и жителей Киевщины! В последнее время почти ежедневно наши защитники сбивают десятки российских ракет и дронов, берегут наши жизни и наш город", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что во время следующего заседания городского совета предложит депутатам поддержать инициативу по обращению Киевсовета к Верховному главнокомандующему ВСУ – президенту Украины о присвоении звания Героя Украины командиру воздушного командования "Центр", генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко.

Глава города выразил убеждение, что депутаты такое решение поддержат. "Этот человек заслужил такое звание", – сказал Виталий Кличко.