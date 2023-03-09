Киевское метро получило международную гуманитарную помощь и запустило арт-поезд, – Кличко

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной Организации Миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным пребывание жителей столицы на подземных станциях во время воздушных тревог.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, укрывающий десятки тысяч людей во время атак россиян. Сегодня 46 подземных станций работают в круглосуточном режиме как укрытие. Станции снабжены питьевой водой, санитарными узлами, вентиляционной системой, сетью интернет", – отметил мэр Киева.

Помощь будет распределена на каждую подземную станцию, которая используется как укрытие. Для того чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. Одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).

"Мы не прекращаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной Организации по Миграции. Это – 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов Кличко.

Кличко поблагодарил Международную Организацию по Миграции и всех иностранных партнеров, которые помогают Киеву и Украине выстоять в условиях варварской войны, с которой ворвалась Россия.

Также сегодня мэр Киева проехался новым арт-поездом, вышедшим на линии подземки. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Будет курсировать арт-поезд по красной ветке метрополитена.

Проект реализовала компания "Paint Hunters", профессионально занимающаяся созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям.