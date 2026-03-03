'Киевский форум по безопасности' призвал G7 и ЕС к поддержке украинской энергосистемы

Киевский Форум по безопасности обратился к странам Большой Семерки и Европейского Союза с просьбой помочь усилить энергетическую систему Украины.

Об этом говорится в сообщении Киевского форума по безопасности.

"2026 год – решающий этап в войне России против Украины. Предстоящая зима станет испытанием не только для Украины, но и для коллективной способности демократических стран защитить гражданское население от использования энергетики как инструмента войны. Подготовка к зиме 2026–2027 годов должна начаться немедленно", – подчеркнули в обращении.

Подписантами документа стали: председатель КБФ, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк; генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко; член совета безопасности КБФ, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус; заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев и другие.

Подписанты фиксируют масштаб энергетического кризиса, вызванного массированными атаками России по энергетической инфраструктуре: около 40% украинцев имеют очень плохое отопление или вообще его не имеют, 74% – сталкиваются с очень нестабильным электроснабжением или вообще не имеют электроэнергии.

Участники КБФ предлагают создать "Энергетический Рамштайн" – координационный механизм с международной рабочей группой, который будет синхронизировать закупки оборудования, финансирование, защиту инфраструктуры и сроки реализации.

Этот механизм должен быть сосредоточен на немедленном приобретении и ускоренной доставке оборудования, быстром финансировании, усилении защиты энергетических объектов и ускорении внедрения децентрализованной энергетики.

"Если решения не будут приняты вовремя, последствия будут неотвратимыми. Из-за длительных 10–24-месячных циклов производства и установки критически важное оборудование не будет готово к эксплуатации к зиме, что оставит миллионы гражданских лиц без электроэнергии и отопления в течение длительного времени", – отметили в обращении.