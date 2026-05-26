Киевские семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получили зарядные станции: Кличко поблагодарил Таллинн за поддержку

В Киеве 25 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили зарядные станции для обеспечения энергоустойчивости своего жилья перед следующей зимой. Помощь стала возможной благодаря поддержке города-побратима украинской столицы – Таллинна, который перечислил более 1 млн грн для Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

"Средства направили на закупку этих зарядных станций для семей из Днепровского и Дарницкого районов, которые больше всего пострадали от последствий российских атак прошлой зимой. Вместе с заместителем мэра Таллинна Рииной Солман, которая приехала с делегацией столицы Эстонии, мы передали эти станции семьям", – рассказал Кличко.

Он отметил, что поддержку получили семьи, которые воспитывают детей со сложными формами инвалидности, являются многодетными или же ребенка воспитывает один из родителей.

"Для таких семей стабильный доступ к электроэнергии – это не только вопрос комфорта, но и необходимое условие для ежедневного ухода за ребенком", – отметил городской голова столицы.

Виталий Кличко поблагодарил заместителя мэра Таллинна Риину Солман и всю команду города-партнера за поддержку Киева и его жителей.

"С начала полномасштабной войны Таллинн помогает столице – передавал гуманитарную помощь, кареты скорой, организовывал отдых для украинских детей. И для нас очень важно чувствовать эту поддержку и солидарность", – подчеркнул мэр Киева.