Киевские семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получили зарядные станции: Кличко поблагодарил Таллинн за поддержку
В Киеве 25 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили зарядные станции для обеспечения энергоустойчивости своего жилья перед следующей зимой. Помощь стала возможной благодаря поддержке города-побратима украинской столицы – Таллинна, который перечислил более 1 млн грн для Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.
"Средства направили на закупку этих зарядных станций для семей из Днепровского и Дарницкого районов, которые больше всего пострадали от последствий российских атак прошлой зимой. Вместе с заместителем мэра Таллинна Рииной Солман, которая приехала с делегацией столицы Эстонии, мы передали эти станции семьям", – рассказал Кличко.
Он отметил, что поддержку получили семьи, которые воспитывают детей со сложными формами инвалидности, являются многодетными или же ребенка воспитывает один из родителей.
"Для таких семей стабильный доступ к электроэнергии – это не только вопрос комфорта, но и необходимое условие для ежедневного ухода за ребенком", – отметил городской голова столицы.
Виталий Кличко поблагодарил заместителя мэра Таллинна Риину Солман и всю команду города-партнера за поддержку Киева и его жителей.
"С начала полномасштабной войны Таллинн помогает столице – передавал гуманитарную помощь, кареты скорой, организовывал отдых для украинских детей. И для нас очень важно чувствовать эту поддержку и солидарность", – подчеркнул мэр Киева.