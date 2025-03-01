'Жестокая война забирает лучших': на Курщине погиб воин с Киевщины, награжденный Золотым Крестом

В боях на Курщине погиб воин из Обухова Киевской области Андрей Довгопятый. Автомеханик по специальности, он в начале полномасштабного вторжения стал в ряды терробороны, впоследствии уже в составе ВСУ воевал на Запорожье, Сумщине, а затем и в Курской области РФ.

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Именно там, на Курщине, 22 февраля Андрей Довгопятый принял свой последний бой, с воином, за доблестную службу награжденным Золотым Крестом, простились на малой родине в последний день зимы. О Герое рассказали в Обуховской территориальной громаде.

"Обуховская громада попрощалась с мужественным защитником Украины, преданным патриотом Довгопятым Андреем Васильевичем. Его светлая душа присоединилась к Героям, которые ушли на Небеса", – говорится в сообщении.

Родился Андрей Довгопятый 19 мая 1986 года в Обухове. После школы поступил в Национальный транспортный университет, который окончил в 2008 году по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".

Затем Андрей начал работать автомехаником и занимался другими видами работ.

"Когда началось полномасштабное вторжение российских оккупантов в 2022 году, он вступил в ряды территориальной обороны. Параллельно устроился на предприятие "Интерфом". Совмещал работу и службу в территориальной обороне", – отметили в Обуховской тергромаде.

27 января 2023 года Андрей был мобилизован в ряды ВСУ. Украину он защищал в составе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Был оператором беспилотных летательных аппаратов. Воевал на Запорожье и Сумщине, а впоследствии на Курщине Российской Федерации. Был ранен.

Воин был удостоен государственных наград: Золотого Креста от Главнокомандующего ВСУ и медали "Ветеран войны".

"Был порядочным и добрым человеком. Заботился о родных. Был настоящим другом для брата. Помогал всем, кто к нему обращался. Его доброго сердца хватало на всех. Жестокая война забирает лучших", – отметили в Обуховской территориальной громаде.

Погиб Андрей Довгопятый 22 февраля – на позиции в районе населённого пункта Меловой Суджанского района Курской области.

"Это известие стало страшным ударом для мамы Светланы Феодосиевны, родного брата Артема и для всех родных, близких, побратимов. Искренние соболезнования семье и сил вам выдержать эту тяжелую потерю. Светлая память об Андрее навсегда останется в наших благодарных сердцах!" – отметили в Обуховской территориальной громаде.

Простились с Андреем Довгопятым в Обухове 28 февраля. Ему навсегда останется 38 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник с Одесщины. Александр Лавринюк ушел в вечность 34-летним.

Также сообщалось, что во время выполнения боевой задачи погиб Василий Ратушный. Он был старшим братом общественного активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного, также павшего в бою с врагом 9 июня 2022 года.

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