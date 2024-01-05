Защищал Мариуполь от оккупантов: стало известно о смерти военного с Киевщины Ярослава Сидоренко. Фото

Во время обороны Мариуполя Донецкой области 20 мая 2022 года погиб житель Киевской области, военный Ярослав Сидоренко. У защитника Украины остались жена и два сына.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою.

"Фастовская громада в скорби. 20 мая 2022 года во время обороны Мариуполя на территории завода "Азовсталь" погиб младший сержант Сидоренко Ярослав Владимирович", – говорится в сообщении.

Ярослав родился 16 января 1977 года в многодетной семье, имел двух сестер и трех братьев, двое из которых также вступили в ряды полка "Азов". Средний брат Сидоренко Андрей Владимирович погиб 15 апреля 2022 года на территории завода "Азовсталь". Младший брат Сидоренко Виталий Владимирович находился в плену.

Детство и юность Ярослав провел в Фастове Киевской области. В родном городе окончил лицей и приобрел верных друзей на всю жизнь. У него была активная гражданская позиция: участвовал в акциях на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства. До российско-украинской войны работал в строительной компании.

В ряды полка "Азов" вступил осенью 2014 года, о чем знали только братья. Мать и другие родные узнали, что Ярослав служит, лишь из новостного сюжета, где речь шла о раненом, который празднует свой день рождения в госпитале. Несмотря на ранения, воин службу в спецподразделении не прерывал, был верен украинскому народу до конца. Побратимы его уважали и ценили.

"Находился на обороне Мариуполя. Участвовал в Широкинской операции, во время проведения которой в районе населенного пункта Гранитное получил ранения. Также выполнял боевые распоряжения в боях на Светлодарской дуге. Погиб 20.05.2022 во время обороны Мариуполя на территории завода "Азовсталь". Награжден медалью "За военную службу Украине". У Ярослава остались жена и двое сыновей от первого брака", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский воин Андрей Мельничук погиб в боях вблизи Работино в Запорожье, защищая страну от оккупантов. Герой был жителем поселка Марьяновка Волынской области, 3 декабря ему исполнилось 29 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!