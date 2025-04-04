Вспыхнули пожары, есть раненный: войска России атаковали 'Шахедами' Киевщину. Фото

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 3 апреля, атаковали Киевщину ударными беспилотниками, предварительно типа Shahed-136. Взрывы прогремели в Броварском районе, где на месте попаданий вспыхнуло несколько пожаров.

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В регионе работали силы противовоздушной обороны. Известно, что в результате вражеских обстрелов ранения получил один человек, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

Раненый мужчина госпитализирован в местную больницу с травмой ноги и шеи. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По данным главы ОВА, возник пожар четырех грузовых и одного легкового автомобиля на территории парковки. Пожар ликвидирован.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание здания автосалона. Предварительно повреждены пять автомобилей. Пожар также ликвидирован.

"Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки", – добавил Калашник.

Напомним, что вечером 3 апреля россияне атаковали ударными беспилотниками Харьков. Три человека погибли, еще 32 человека получили ранения, среди них один ребенок. В общей сложности по городу в результате дроновой атаки было семь попаданий.

Почти все удары пришлись на Новобаварский район Харькова, одно попадание по административному зданию в Холодногорском районе, где не было людей.

Кроме того, враг атаковал "Шахедами" Днепропетровскую область. Ранены три человека. Было громко в Днепре и Каменском. В городах зафиксированы возгорания, повреждены админздания.

Как сообщил OBOZ.UA, 2 апреля оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Были повреждены предприятие, многоэтажки, АЗС, автомобили и другие гражданские объекты. Погибли четыре человека и 17 человек получили ранения, среди которых двое детей.

В результате этой атаки погибли две работницы автомойки – Яна Курто, которая любила Украину и помогала людям, и 45-летняя Инна Винцковская, которая до полномасштабной войны работала воспитательницей в детском саду.

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