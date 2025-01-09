Война забирает лучших: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Хатунцев. Фото

На фронте во время исполнения боевого погиб военный из Киевской области Андрей Хатунцев. Сердце украинского воина остановилось 31 декабря 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Война забирает лучших… Погиб 47-летний Герой Андрей Хатунцев. Кандидат технических наук, инженер-математик. Андрей без колебаний ушел защищать родную землю в январе 2023 года. Он посвятил себя борьбе за будущее Украины, защищая наши границы в Запорожском направлении", – рассказал Федорук.

В мае 2024 года защитник Украины получил тяжелое ранение в результате падения вражеского БПЛА. После нескольких сложных операций, не дождавшись полного выздоровления, вернулся в часть.

"Жена Андрея вспоминает: "Он всегда волновался за своих ребят. Каждый раз, когда мы встречались, даже на несколько дней, он постоянно был в связи с собратьями". 31 декабря 2024 года жизнь Героя оборвалась в Запорожском направлении. Жена и дочери всегда будут помнить любящего мужа и отца. Их потеря – наша общая боль", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 9 января, в 12.00 на Аллее Героев в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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