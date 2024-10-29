Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Николаенко. Фото
Во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, снайпер Максим Николаенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 25 октября.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Возвращаются Герои на щите… Старший солдат Максим Николаенко, инспектор пограничной службы, снайпер отделения инспекторов пограничной службы, погиб 25 октября 2024 года при выполнении задания в зоне боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Максима Сергеевича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 30 октября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).
Похоронят героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.
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