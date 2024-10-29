Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Николаенко. Фото

Во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, снайпер Максим Николаенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 25 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Возвращаются Герои на щите… Старший солдат Максим Николаенко, инспектор пограничной службы, снайпер отделения инспекторов пограничной службы, погиб 25 октября 2024 года при выполнении задания в зоне боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Максима Сергеевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 30 октября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

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