Вечная память и слава: на Сумщине погиб Герой с Киевщины Виктор Сербиненко. Фото

Во время выполнения боевого задания 17 апреля погиб 51-летний военнослужащий Виктор Сербиненко. Он проживал в Березанской громаде Киевской области.

Видео дня

Трагическую новость подтвердил секретарь Березанского городского совета Олег Сивак. "Громаду всколыхнуло болезненное известие и невосполнимая потеря: на войне погиб наш защитник..." – написал он в Facebook.

Сердце солдата перестало биться вблизи села Осоевка Сумской области.

Сербиненко Виктор Николаевич 20.03.1974 г.р., вернулся домой "на щите" 27 апреля. Его похороны пройдут в понедельник, 28 апреля. В 10:00 в Березане начнется церемония прощания.

Сивак попросил местных жителей достойно провести воина последним земным путем.

"Искренние соболезнования семье погибшего Героя. Вечная память и слава воину-защитнику Украины. Спасибо за защиту, межденство и отвагу!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области, погиб боец стрелкового батальона полиции старший лейтенант Василий Панькив. Ему было всего 28 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!