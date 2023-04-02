В ''Укрэнерго'' объявили о завершении всех ремонтных работ в Киевской области: отключения света пока не угрожают

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы, возникшие в результате российской ракетной атаки 9 марта. Благодаря этому все ограничения на потребление электроэнергии в Киевской области сняты.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Враг не оставляет попыток уничтожить энергетическую систему страны.

"Ремонтные бригады завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь! Все ограничения потребления, которые были введены на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта снято", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, также нет.

Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, между тем тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, действующий тариф для населения примерно в четыре раза ниже реальной стоимости энергии – учитывая это, на поддержку низких тарифов тратится более 140 млрд гривен в год.

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