В результате весеннего наводнения частично затопило Чернобыльскую зону отчуждения. Фото

В результате продолжительных дождей часть территории Чернобыльской зоны отчуждения затопило. Однако специалисты отмечают, что такое природное явление является большим благом для Киевского Полесья.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Благодаря этому поддерживается разнообразие жизни в этой части Киевщины.

"Наводнения, большие разливы воды, затопленные луга и поля – эти явления люди часто воспринимают через призму материальный ущерб как вред. Однако для природы обильные весенние воды – большое благо. Особенно на фоне последних маловодных и сухих лет", – подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты заповедника отметили, что для Полесья (в частности, 'то часть Киевской области) талая и дождевая вода важна еще и потому, что наполняет многочисленные местные болота и болотца. Именно они служат источником и основой существования многих биоценозов.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения уже появились первые ранние грибы. Конические сморчки, а это именно они, довольно причудливы с виду и считаются условно съедобными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в конце апреля - начале мая есть риск подтопления отдельных территорий. Уровень воды в реках и водоемах может подняться из-за дождей, которые прогнозируют синоптики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!