В нескольких районах Киева и области применили графики отключений: где не будет света

В нескольких районах Киева и Киевской области в четверг, 16 марта, частично применили стабилизационные отключения света. Энергетики были вынуждены пойти на такой шаг из-за повреждения оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призывали потреблять электроэнергию экономно.

"На Киевщине частично применены стабилизационные отключения света. В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в ДТЭК добавили, что отключения согласно стабилизационным графикам происходят в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в результате РФ стратегически проиграла, поскольку потратила огромное количество ракет и дронов более 1000, а своей цели так и не достигла.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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