В Киевской области спасатели взорвали ледяную пробку на реке Десна. Фото и видео

В Броварском районе Киевской области в пятницу, 3 февраля, спасатели освободили русло реки Десны от ледяной пробки. Для этого был произведен контролируемый взрыв.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Это сделали для того, чтобы не допустить подтопления хозяйств жителей региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня в Броварском районе Киевской области спасатели с помощью специального снегоболотохода "Богун" добрались до места проведения пиротехнических работ на реке Десна. Здесь уже во второй раз образовалась ледяная пробка, в результате чего значительно поднялся уровень воды и возникла угроза подтопления рядом расположенных домов", – рассказали в ГСЧС.

После подготовительных работ специалисты ГСЧС взорвали льдины в русле реки. В освободившуюся промоину пошла вода, а уже через несколько часов уровень воды стал стабилизироваться.

Напомним, в январе специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в конце января зафиксировали масштабный ледоход.

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