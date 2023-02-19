В Киевской области снова продлили комендантский час: известны подробности

На территории Киевской области продлили комендантский час до 26 февраля 2023 года. Он будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Находиться ночью на улице можно только при наличии специального пропуска.

"Комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения согласно Распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 19 по 26 февраля", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА напомнили гражданам, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

"Исключение – задействованность гражданина в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Украины пока не рассматривается возможность сокращения или увеличения времени действия комендантского часа. Соответствующее решение, если и будет приниматься, то с рекомендациями военных и Советом обороны города Киева.

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