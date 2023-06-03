В Киевской области скоро начнут цвести лавандовые поля: где можно увидеть

В Киевской области можно будет увидеть, как цветут лавандовые поля. Уникальная локация будет открыта для посетителей в Добропарке, расположенном вблизи села Мотыжин Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе парка. На цветы можно будет посмотреть 15 июня.

"Что сочетает Прованс и Тоскану с Украиной? Конечно, это сезон лаванды в Добропарке, который начинается совсем скоро – 15 июня", – говорится в сообщении.

В частности посетителей смогут увидеть, 6 гектаров взорванной лаванды, из них 4 – особые, и приобрести 5 лучших сортов растения. Кроме того, подготовлено множество дизайнерских тематических фотозон и ярмарочный домик.

"Словами не описать, насколько ароматным будет этот сезон. Медовый запах цветов укроет все вокруг", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Днепровском районе Киева появилась цветочная композиция, посвященная украинским защитникам. Коммунальщики высадили тысячи растений в виде надписи "ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева высадили новое патриотическое цветочное панно - "Вперед к победе!" Его можно увидеть возле станции метро "Левобережная".

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