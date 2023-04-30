В Киевской области появился новый мурал, посвященный Бахмуту и Ирпеню. Фото

В Киевской области, в воскресенье, 30 апреля, официально открыли мурал, посвященный городам Бахмут Донецкой области и Ирпеню. Его автором стал украинский художник Иван Шульгин.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Увидеть работу мастера можно на улице Шевченко, 4Г.

"Сегодня в городе-герое Ирпене состоялось открытие мурала "Ирпень и Бахмут – города отважных людей". Мурал должен стать отражением общей идеи "Ирпень и Бахмут – города отважных людей" – стеной силы, где каждый человек сможет прийти и поделиться своей болью, найти утешение и отдать уважение", – рассказал Маркушин.

Он добавил, что стенопись создана по инициативе украинской рок-музыки и композиторши Даши Суворовой, родным городом которой является Бахмут. Автором мурала стал украинский художник Иван Шульгин.

"Благодарю всех, кто приобщился к реализации этого замысла! Наша вера в светлое будущее, обязательно принесет Победу!", – резюмировал Маркушин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одном из административных зданий Верховной Рады Украины появился мурал с изображением воина ТРО Александра Мациевского, которого безоружным расстреляли российские оккупанты после сказанных слов: "Слава Украине". Он посвящен памяти наших защитников, погибших во время войны.

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