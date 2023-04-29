В центре Киева появился мурал в честь расстрелянного оккупантами Героя Мациевского. Фото

В Киеве на одном из административных зданий Верховной Рады Украины появился мурал с изображением воина ТрО Александра Мациевского, которого безоружным расстреляли российские оккупанты после произнесенных слов: "Слава Украине". Он посвящен памяти наших защитников, погибших во время войны.

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Фотографии стенописи в центре столицы были опубликованы на официальном сайте ВР в субботу, 29 апреля. Отмечается, что автор рисунка – французский художник Кристиан Гуэми, известный под псевдонимом С215.

Мациевский срисован с видео, которое российские военные преступники сняли во время казни. Он стоит с сигаретой во рту, в военной форме с нашивкой-флагом Украины. Художник нарисовал защитника нашей страны на сине-желтом фоне. Вверху мурала размещена надпись: "Слава Украине! Героям Слава!".

Руководитель Аппарата ВР Украины Вячеслав Штучный отметил, что мурал – это память всех Героев, которые ежедневно борются с агрессором и отдают за независимость и территориальную целостность государства самое ценное – свою жизнь.

"Мы всегда должны помнить о подвиге каждого нашего Героя, каждой Героини, ценой всего приближающей победу Украины над жестоким российским агрессором. И эта память должна увековечиться из поколения в поколение", – сказал чиновник.

Пресс-служба рассказала, что в ходе официального визита во Францию в январе 2023 года делегация нашего парламента посетила фотовыставку работ Кристиана Гуэми, представленную в здании Национальной Ассамблеи Французской Республики. Там и возникла общая идея создания мурала в Киеве.

Гуэми ранее оставлял свои рисунки на улицах Львова, Житомира, Киева, а также Бучи, Гостомеля и Ирпеня Киевской области.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, который попал в плен к врагу и которого захватчики расстреляли за слова "Слава Украине". В этот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

– Известно, что Мациевский был гражданином Молдовы. Он служил в 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области. По информации СБУ, мужчину убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

– Командир Мациевского рассказал, что Герой в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

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