В Киевской области попрощаются с защитником Украины Александром Кривенчуком

В Бучанском районе Киевской области в понедельник, 30 октября, попрощаются с защитником Украины Александром Кривенчуком. Из-за состояния здоровья его отправили в больницу, но в начале сентября он пропал, а впоследствии его нашли утопленным.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою.

"Громада прощается с нашим земляком – 38-летним солдатом Александром Кривенчуком. Мужественный воин родился и проживал в поселке Бабинцы, Бучанской громады. В мае 2023-го добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Защищал наши границы на Запорожском направлении. Из-за состояния здоровья Александра отправили в больницу. Известно, что в начале сентября он вышел из медучреждения и пропал. Впоследствии нашего Защитника нашли утопленным. Обстоятельства еще неизвестны, продолжается следствие", – рассказал Федорук.

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У Героя остались 18-летняя дочь, мама, отец и брат. Будут хоронить защитника Украины в понедельник, 30 октября, на Аллее Славы в пгт Бабинцы. В 11:00 в доме Александра по адресу Кооперативная, 71 состоится отпевание и церемония прощания. В 12:00 его похоронят на местном кладбище.

"Приходите провести Александра в последний путь. Поддержать его родных и побратимов. Слава Героям!" – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб житель Фастовской громады Киевской области, пулеметчик разведывательного взвода стрелкового батальона Артем Ищенко. Защитник Украины получил смертельное ранение на восточном направлении во время боя с врагом.

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