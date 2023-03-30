В Киевской области на прежних позициях оккупантов обнаружили украденные детские именные ложечки. Фото

В Бучанском районе Киевской области во время разминирования территории украинские военные обнаружили именные детские ложечки. Их украли российские оккупанты и забыли на своих позициях, когда бежали от ВСУ.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Бойцы хотят вернуть находку владельцам.

"В Бучанском районе военные обнаружили в блиндаже россиян именные ложечки с датами рождения детей 2006 и 2008 года. Ложечки обнаружили во время разминирования позиций россиян в селе Здвижевка, что на севере Бучи. В 2022 году мародеры обворовали детей!" – говорится в сообщении.

На ложечках отчеканены имена и даты рождения: 17 января 2006 и 12 августа 2008, а также вес и рост их маленьких владельцев.

Напомним, ранее в Бучанском районе Киевской области во время обследования леса в заброшенном блиндаже оккупантов защитники Украины нашли украденный врагом ноутбук. Военные страны-агрессора так быстро убегали от подразделений ВСУ, что забыли забрать награбленное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военный страны-террориста, убегая от украинских защитников, ограбил дом жителя Киевской области.

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