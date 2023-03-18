В Киевской области 18 марта могут отключать свет: в Минэнерго назвали причину

В Украине в субботу, 18 марта, энергосистема работает без ограничений для потребителей, есть запас мощности. Но из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны временные ограничения поставок электроэнергии в Киевской области.

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Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнергетики. По его словам, ситуация остается стабильной.

"Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях. В то же время из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях", – предупредил Галущенко.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ибо отключения света могут вернуться в любой регион.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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