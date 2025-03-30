В Киеве и области 31 марта ограничат движение транспорта: в чем причина

В понедельник, 31 марта, в Киеве и Киевской области состоятся временные ограничения дорожного движения. Это связано с охраной иностранных делегаций, которые посетят нашу страну.

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Соответствующие мероприятия будут осуществляться Управлением государственной охраны Украины. Ведомство предупредило об этом вечером в воскресенье на странице в Facebook.

Пресс-служба не уточнила, какие именно дороги и когда могут перекрыть.

Напомним: в соответствии с Законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением "О государственном протоколе и церемониале Украины" (утвержденном указом президента от 22 августа 2002 года № 746/2002), главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, УГО обеспечивает государственную охрану.

Военнослужащие УГО совместно с Национальной полицией имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде руководителей иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в стране с официальным визитом.

Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их в соответствии со ст. 18 п. 3 Закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и в соответствии с указом президента от 3 октября 2006 года № 815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения при проезде лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели (24–30 марта) РФ наносила удары по большинству регионов нашего государства. Враг применил для атак на украинские города и села 1310 КАБов, более тысячи ударных дронов и около десятка ракет. Обо всех преступных обстрелах Украина информирует союзников и ждет от них реакции, которая принудит агрессора к прекращению террора.

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