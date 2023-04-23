В Ирпене защитили рисунок Бэнкси на стене дома, который будут сносить. Фото

В Ирпене Киевской области специалисты защитили граффити известного художника Бенкси на стене поврежденного оккупантами дома, который собираются сносить. Рисунок закрыли бетонными блоками, чтобы в дальнейшем взять его в металлический каркас и вырезать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Ирпенского городского совета. Работы по демонтажу здания начнутся в ближайшее время.

"Граффити известного британского уличного художника Бенкси в Ирпене на стене многоэтажки (ул. Севериновская, 158), подлежащей демонтажу, защищены. Это сделали путем установки конструкции из бетонных блоков для защиты рисунка на период проведения работ по демонтажу данного дома", – рассказали в горсовете.

В пресс-службе уточнили, что рисунок художника находится на двух бетонных плитах. Чтобы сохранить изображение целым, в дальнейшем его возьмут металлический каркас и смогут вырезать. То есть, сделают инсталляцию из фрагмента здания, для того чтобы можно было безопасно переместить граффити в место дальнейшей экспозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее граффити известного уличного художника Бенкси, созданных во время войны в Киевской области, защитили от вандалов и непогоды. В Бородянке, Ирпене и Горенке уже установили беспроводную систему безопасности.

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