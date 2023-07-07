В ДТЭК рассказали о последствиях непогоды, накрывшей Киевщину 6 июля: без света еще остаются 43 тыс. семей

В Киевской области в результате непогоды 6 июля без света остались 101 населенный пункт полностью и 163 – частично. Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский и Бучанский регионы.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские региональные электросети". Энергетики продолжают ремонтные работы.

"Устраняем последствия стихии, накрывшей вчера вечером Киевскую область. К утру 7 июля уже возобновили работу 70 линий электропередачи, 1820 трансформаторных подстанций. Вернули свет более 57 000 семей в 57 населенных пунктах, которые были полностью обесточены, и в 118, которые отключены частично", – рассказали в пресс-службе.

Из-за непогоды, накрывшей Киевскую области 6 июля, произошло отключение 132 линии, 2978 трансформаторных подстанций. Поэтому без света был 101 населенный пункт полностью и 163 – частично. Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский и Бучанский регионы.

По состоянию на 9:00 пятницы, 7 июля, остаются еще отключенными 62 линии, 1158 трансформаторных подстанций. Обесточены 44 населенных пункта полностью, 45 – частично. Без света 43 тысячи семей. Завершить восстановительные работы планируют 7 июля до конца дня, если погодные условия не будут ухудшаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июля, кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. В отдельных районах региона град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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