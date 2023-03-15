В Чернобыльской зоне живут животные, которые научились поднимать уровень воды в реках, чтобы защитить свои дома. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения живут животные, которые научились повышать уровень водоема или рек, чтобы защитить собственные дома от хищников. А чтобы сплавлять древесину, европейские бобры, а это именно они, роют каналы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Животные используют собственные зубы, как строительный инструмент.

"Вот так бобры валят деревья и обгрызают ветки, пользуясь зубами, словно пилой и долотом. И все для того, чтобы соорудить собственное жилье по своим, "бобровым", правилам. Эти животные-строители делают дома двух типов: на высоких берегах рек роют норы, а в водоемах с низкими, заболоченными, берегами сооружают жилые "домики". Отверстие норы и выходы домика всегда расположены ниже уровня воды", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике добавили, что для того чтобы хищники не проникли в жилище, бобры искусственно повышают уровень воды. Для этого они сооружают плотины и запруды из деревьев, хвороста, сухой травы, камней и грязи.

"А чтобы сплавить ветки, животные роют каналы. Иногда бобры "нагрызают" лишний строительный материал", – добавили в ученые.

Бобер европейский или речной – охраняется в Украине Резолюцией 6 Бернской конвенции, для реализации которой создают территории Изумрудной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала марта в Чернобыльской зоне отчуждения начали фиксировать увеличение количества птиц разных видов. В частности, специалистам удалось сфотографировать редкую сову – филина обычного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!