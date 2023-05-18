В Чернобыльской зоне заметили птицу из Средиземноморского региона. Фото

В Чернобыльской зоне специалисты зафиксировали новый вид птицы. Мартин скальный в Средиземноморском регионе прилетел в Украину из Польши.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Отследить его движение смогли благодаря спутниковому передатчику.

"В Чернобыльском заповеднике пополнение. Был зафиксирован новый вид птицы – скальный мартин (Larus michahellis). Он был замечен трансмиттером в Польше весной 2021 года. Мартин пролетел над Заповедником шестого мая 2023 года по левому берегу реки Припять на северо-запад", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что благодаря использованию спутниковых передатчиков, на территории Зоны были получены данные по четырем новым видам пернатых. Это орел-могильник (Венгрия), мартин делаверский (Польша), ястребиный орел (Франция), и вот отныне – мартин скальный. Таким образом, в Заповеднике зарегистрировано 226 видов птиц.

Мартин скальный – вид мартинов из рода Larus. Распространен в Средиземноморском регионе. Средиземноморская чайка распространена от Макаронезии к востоку до побережья Пиренейского полуострова и Бискайского залива.

Ареал вида охватывает побережье Средиземного моря до Адриатики и к югу до Туниса, Пелагских островов и Мальты, Эгейское море, Крит и Кипр и простирается вдоль Дарданелл, Мраморного моря и Босфора до Черного моря. И в других местах. В Украине средиземноморские чайки гнездятся на черноморском побережье Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения начался период цветения растения, которое в Украине наделяли многими магическими и символическими свойствами. Барвинок, а именно он, использовали в народной медицине, хотя его сок ядовит.

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