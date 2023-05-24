В Чернобыльской зоне сфотографировали стаю хищников, у которых статус определяется по положению хвоста. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения очень хорошо себя чувствуют так называемые "санитары леса", которые образуют семейные группы. Волки, а это именно они, социальные животные, статус которых в стае можно определить по положению хвоста.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Численность каждой семьи составляет в среднем 5-11 животных.

"Волки – социальные животные. Обычно, они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных. У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье – своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре. Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко поднят, в то время как у их "подчиненных" – опущен", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике уточнили, что численность стаи в среднем составляет 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.

"Если же с предводителем или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами", – резюмировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители спасли мужчину, который пытался покончить с собой. Инспекторы успели схватить его в тот момент, когда он хотел спрыгнуть с моста.

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