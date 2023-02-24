В Чернобыльской зоне показали фото заповедника, сделанное в первые дни вторжения РФ в Украину

В первые дни полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в феврале 2022 года оккупанты заняли ЧАЭС и продвинулись за территорию Зоны отчуждения. Но, несмотря на это, там продолжили работать фотоловушки экологов, одна из которых зафиксировала благородного оленя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Снимок сделан с помощью фотоловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ".

"На фото – заканчивается день 25 февраля 2022 года: оккупанты уже заняли ЧАЭС и продвинулись на несколько десятков километров за пределами зоны отчуждения. Будущее Чернобыльского заповедника – неопределенное, как и судьба его жителей! Но даже в первые – самые тяжелые – дни после вторжения мы были уверены: будут новые рассветы, и освобождение наших территорий – лишь вопрос времени и, главное, героических усилий народа Украины. Над заповедником и зоной отчуждения сине-желтое знамя снова взвилось 1 апреля 2022-го", – подчеркнули в пресс-службе.

Следует отметить, что к записи заповедник добавил одно из фото, сделанное фотоловушкой 25 февраля 2022 года. На нем можно увидеть благородного оленя.

Напомним, Чернобыльская зона отчуждения с первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины оказалась в оккупации. В течение более месяца местные жители жили в сложных условиях без электро- и водоснабжения. Чем занимались захватчики, как самоселы смогли наладить помощь друг другу и как после деоккупации населению помогают полицейские, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения постоянно проживает около 20 пар одной из самых больших хищных птиц Евразии – орлана-белохвоста. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

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