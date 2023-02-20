В Чернобыльской зоне живет самая большая в Евразии птица-хищник, занесенная в Красную книгу. Фото

На территории Чернобыльской зоны отчуждения постоянно живет около 20 пар одной из самых хищных птиц Евразии – орлана-белохвоста. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Размах его крыльев добивается 2,5 метров.

"Заповедник – одно из немногих мест, где увеличивается популяция большой хищной птицы – орлана-белохвоста. Уступает она в размерах и массе тела разве что другому пернатому хищнику – черному грифу, который живет в горах Крыма. Сейчас на заповедной территории проживает до 20 пар орланов. Белохвосты, гнездящиеся в Украине, считаются оседлыми. К кочевке и миграциям подвержены молодые птицы. Взрослые же круглогодично держатся на своих гнездовых территориях и их окрестностях", – рассказали в Заповеднике.

В пресс-службе добавили, что 78% рациона птицы составляет рыба. Но в Чернобыльском заповеднике некоторые пары активно охотятся на черных аистов и птиц других видов. Многие белохвосты концентрируются у остатков туш копытных животных, убитых волками.

"Однако основа питания этих хищных птиц все же – рыба. Кстати, летом она часто заражена лигулидозом (паразиты). Плавая постоянно на поверхности воды, такая рыба становится легкой добычей орлана-белохвоста", – резюмировали в Заповеднике.

Стоит добавить, что орлан-белохвост занесен во все три издания Красной книги Украины (1980, 1994, 2009). В последнем издании (2009) он отнесен к категории "редкий".

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны благодаря фотоловушкам удалось снять ловкого и грациозного хищника – куницу лесную. Она ведет древесный образ жизни и избегает человеческих поселений.

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